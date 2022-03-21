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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛИСЬ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАО «БСБ БАНК»
16:48 21.03.2022
Изменились платежные реквизиты ЗАО «БСБ Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, осуществление расчетов по корреспондентскому счету банка в долларах США, открытому в ПАО «Сбербанк», РФ (SWIFT: SABRRUMM), будет невозможно с 21 марта 2022 года.
Банк просит во избежание ситуаций неисполнения либо возврата платежей уведомить контрагентов-плательщиков о соответствующих изменениях и в дальнейшем использовать реквизиты основного банка-корреспондента для расчетов в долларах США:
Банк-корреспондент: Raiffeisen Bank International AG, Вена, Австрия, SWIFT: RZBAATWW
Номер корреспондентского счета: 70-55.082.960.
Актуальный список основных корреспондентских счетов ЗАО «БСБ Банк» размещен здесь.
При возникновении каких-либо вопросов следует обращаться в банк по единому номеру: 306-20-40.
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