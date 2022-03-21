Изменились платежные реквизиты ЗАО «БСБ Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, осуществление расчетов по корреспондентскому счету банка в долларах США, открытому в ПАО «Сбербанк», РФ (SWIFT: SABRRUMM), будет невозможно с 21 марта 2022 года.

Банк просит во избежание ситуаций неисполнения либо возврата платежей уведомить контрагентов-плательщиков о соответствующих изменениях и в дальнейшем использовать реквизиты основного банка-корреспондента для расчетов в долларах США:

Банк-корреспондент: Raiffeisen Bank International AG, Вена, Австрия, SWIFT: RZBAATWW

Номер корреспондентского счета: 70-55.082.960.

Актуальный список основных корреспондентских счетов ЗАО «БСБ Банк» размещен здесь.

При возникновении каких-либо вопросов следует обращаться в банк по единому номеру: 306-20-40.