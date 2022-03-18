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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ИНФОРМИРУЕТ ПРО ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ В СВЯЗИ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ СБЕР БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ОТ VISA И MASTERCARD
12:35 21.03.2022
ЗАО «МТБанк» информирует об отключении ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) с 19 марта 2022 года от международных платежных систем Visa и Mastercard.
В связи с этим для владельцев карт МТБанка будут недоступны операции с использованием технологии 3D-Secure в e-com (интернет-магазинах) и сервисах p2p-переводов Сбер Банка. Ограничения также коснутся платежей через мобильные приложения (Samsung Pay, Apple Pay, Mi pay и т.п.) в устройствах Сбер Банка.
Вместе с тем для держателей карт Сбер Банка операции с использованием технологии 3D-Secure в интернет-магазинах и р2р-переводы в сервисах МТБанка также будут ограничены.
Кроме того, оплаты в транспорте с помощью мобильных приложений (Apple Pay, Samsung Pay, Mi pay и т.п.) будут недоступны. Необходимо иметь при себе физическую платежную карту.
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