ЗАО «МТБанк» информирует об отключении ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) с 19 марта 2022 года от международных платежных систем Visa и Mastercard.

В связи с этим для владельцев карт МТБанка будут недоступны операции с использованием технологии 3D-Secure в e-com (интернет-магазинах) и сервисах p2p-переводов Сбер Банка. Ограничения также коснутся платежей через мобильные приложения (Samsung Pay, Apple Pay, Mi pay и т.п.) в устройствах Сбер Банка.

Вместе с тем для держателей карт Сбер Банка операции с использованием технологии 3D-Secure в интернет-магазинах и р2р-переводы в сервисах МТБанка также будут ограничены.

Кроме того, оплаты в транспорте с помощью мобильных приложений (Apple Pay, Samsung Pay, Mi pay и т.п.) будут недоступны. Необходимо иметь при себе физическую платежную карту.