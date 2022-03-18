ОАО «Белорусский народный банк» с 21 марта 2022 года изменяет процесс выдачи иностранной валюты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с этого дня одно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может получить не более $5000 наличных или другой иностранной валюты в эквиваленте в месяц.

При этом, чтобы снять иностранную валюту, нужно сделать предварительный заказ. Для этого необходимо оформить заявку в интернет-банке для юридических лиц или у персонального менеджера, а также по телефонам Центра клиентского сервиса БНБ-Банка: +375 (17/33/29) 309-739 или 7309. Заказанную сумму можно получить не позднее 10 календарных дней с момента подачи заявки.

В течение 30 календарных дней юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут оставить несколько заявок на снятие наличной иностранной валюты, однако общая сумма не должна превышать $5000 в эквиваленте в месяц.