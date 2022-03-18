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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦУСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ КАРТОЧКИ "ДОСТАТОК"
10:53 21.03.2022
ОАО "Технобанк" предлагает специальные условия оформления депозитной карточки "ДостатОК".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка предназначена для лиц, заинтересованных в дополнительном сбережении средств, но не готовых к их долгосрочному фиксированному вложению.
Карточка "ДостатОК" позволяет получать повышенный процентный доход на срочном отзывном вкладе (депозите), а также иметь ежедневный доступ к средствам без ограничения снятия и пополнения.
Кроме того, с 18 марта 2022 г. на оформление депозитной карточки "ДостатОК" действуют специальные условия оформления: вознаграждение за первый год обслуживания карточки "ДостатОК", выданной к счету впервые, составит 1 белорусский рубль. Клиент может оформить до трех депозитных карточек - по одной для каждой из следующих валют: доллары США, евро и белорусские рубли.
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