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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РЕШЕНИЕ ОТМЕНИЛ ВЫПЛАТУ MONEY-BACK
10:06 21.03.2022
ЗАО «Банк Решение» с 18 марта 2022 г. отменило выплату money-back по всем своим картам по операциям отраженным по счету.Информация об этом размещена на сайте банка.
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