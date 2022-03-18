|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ БЕЛКАРТ
17:20 18.03.2022
ОАО «Белгазпромбанк» предлагает виртуальную карточку платежной системы БЕЛКАРТ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ее основное назначение – осуществление безналичных расчетов на белорусских интернет-ресурсах (в интернет-магазинах), а также проведение операций в формах УДБО ОАО «Белгазпромбанк» и иных банков Беларуси.
Ключевые особенности новой карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ: белорусские рубли, российские рубли, доллары США, евро. Срок действия - 5 лет. Предусмотрен выпуск только основной карточки (выпуск дополнительной виртуальной карточки не предусмотрен).
Выпуск первой основной карточки бесплатный. Вознаграждение за выпуск второй (и последующей) основной карточки – 10 рублей.
Плата за выпуск второй (и последующей) основной карточки будет взиматься в случае, если уже выпущена одна основная платежная карточка «Виртуальная карточка» Mastercard Gold или БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в той же иностранной валюте или белорусских рублях.
Вознаграждение за иные операции будет взиматься, согласно перечню вознаграждений физлиц, в аналогичных размерах платежных карточек Mastercard Gold, выпущенных в рамках варианта продукта «Виртуальная карточка».
Новую виртуальную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно будет заказать уже с 21 марта 2022 года в формах УДБО «Интернет-банк и «Мобильное приложение».
Виртуальная карточка БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ временно недоступна для совершения операций на зарубежных интернет-ресурсах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2022
Курсы в банках
на 18.03.2022
Конвертация в банках
на 18.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте