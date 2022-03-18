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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ БЕЛКАРТ


17:20 18.03.2022

ОАО «Белгазпромбанк» предлагает виртуальную карточку платежной системы БЕЛКАРТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ее основное назначение – осуществление безналичных расчетов на белорусских интернет-ресурсах (в интернет-магазинах), а также проведение операций в формах УДБО ОАО «Белгазпромбанк» и иных банков Беларуси.

Ключевые особенности новой карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ: белорусские рубли, российские рубли, доллары США, евро. Срок действия - 5 лет. Предусмотрен выпуск только основной карточки (выпуск дополнительной виртуальной карточки не предусмотрен).

Выпуск первой основной карточки бесплатный. Вознаграждение за выпуск второй (и последующей) основной карточки – 10 рублей.

Плата за выпуск второй (и последующей) основной карточки будет взиматься в случае, если уже выпущена одна основная платежная карточка «Виртуальная карточка» Mastercard Gold или БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в той же иностранной валюте или белорусских рублях.

Вознаграждение за иные операции будет взиматься, согласно перечню вознаграждений физлиц, в аналогичных размерах платежных карточек Mastercard Gold, выпущенных в рамках варианта продукта «Виртуальная карточка».

Новую виртуальную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно будет заказать уже с 21 марта 2022 года в формах УДБО «Интернет-банк и «Мобильное приложение».

Виртуальная карточка БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ временно недоступна для совершения операций на зарубежных интернет-ресурсах.
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