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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ОГРАНИЧИВАЕТ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТОРГОВОГО И ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГА
16:55 18.03.2022
В рамках заключенных договоров эквайринга с 19 марта 2022 года Сбер Банк приостанавливает операции с использованием карт платежных систем Mastercard, VISA, эмитированных банками-нерезидентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуги торгового эквайринга, позволяющие принимать к оплате карточки платежных систем Mastercard, VISA, эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь через POS-терминалы будут оказываться на территории Беларуси в обычном режиме, за исключением оплаты покупок с помощью сервисов мобильных платежей ApplePay, SamsungPaу.
Оказание услуг интернет-эквайринга, позволяющих осуществлять оплату товаров и услуг в сети Интернет с помощью карточек, эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь платежных систем Mastercard, VISA будет ограничено.
О возобновлении оказания услуг банк сообщит на официальном сайте.
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