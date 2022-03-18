В рамках заключенных договоров эквайринга с 19 марта 2022 года Сбер Банк приостанавливает операции с использованием карт платежных систем Mastercard, VISA, эмитированных банками-нерезидентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуги торгового эквайринга, позволяющие принимать к оплате карточки платежных систем Mastercard, VISA, эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь через POS-терминалы будут оказываться на территории Беларуси в обычном режиме, за исключением оплаты покупок с помощью сервисов мобильных платежей ApplePay, SamsungPaу.

Оказание услуг интернет-эквайринга, позволяющих осуществлять оплату товаров и услуг в сети Интернет с помощью карточек, эмитированных банками-резидентами Республики Беларусь платежных систем Mastercard, VISA будет ограничено.

О возобновлении оказания услуг банк сообщит на официальном сайте.