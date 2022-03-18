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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «ФРАНСАБАНК» ОАО И ЗАО «АЛЬФА-БАНК» СОСТОИТСЯ 28 МАРТА
16:33 18.03.2022
28 марта 2022 года состоится совместное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО и ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Франсабанка, планируется рассмотреть пять вопросов.
Среди них - увеличение уставного фонда ЗАО «Альфа-Банк» в результате присоединения к нему «Франсабанк» ОАО, внесение изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк», а также выпуск акций.
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