БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «ФРАНСАБАНК» ОАО И ЗАО «АЛЬФА-БАНК» СОСТОИТСЯ 28 МАРТА

16:33 18.03.2022 28 марта 2022 года состоится совместное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО и ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Франсабанка, планируется рассмотреть пять вопросов. Среди них - увеличение уставного фонда ЗАО «Альфа-Банк» в результате присоединения к нему «Франсабанк» ОАО, внесение изменений и дополнений в Устав ЗАО «Альфа-Банк», а также выпуск акций.