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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ


16:00 18.03.2022

С 18 марта 2022 года вступили в силу изменения в правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены также изменения в правила текущего (расчетного) банковского счета физического лица, открытого с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

В частности, для снятия денежных средств с текущего расчетного (банковского) счета наличными свыше суммы, определенной банком, клиент обязан предварительно представить заявку по установленной банком форме либо обратиться по телефону в контакт-центр банка. Банк вправе определять срок исполнения заявки, максимальную сумму выдачи наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов и (или) периодичность выдачи наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов. Информация о сумме наличных денежных средств, выдача которой требует предварительного представления клиентом заявки, максимальной сумме выдачи наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, периодичности выдачи наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов размещена на официальном сайте банка в Интернете (www.belveb.by).

Заявка клиента исполняется с учетом установленных банком максимальной суммы и (или) периодичностью выдачи наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов, действующих на дату выдачи наличных денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета.

Информация об этом опубликована на сайте банка.
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