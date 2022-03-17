Сбер Банк продолжит обслуживать карты Visa и Mastercard, которые будут работать в Беларуси без ограничений.

По ним, как и раньше, можно будет расплачиваться в магазинах, совершать переводы на карты и ЕРИП, а также получать все бонусы и манибэк.

Платежные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить сотрудничество со Сбер Банком на территории РБ, но это не повлияет на работу карт банка внутри страны. Всё потому, что в Беларуси все платежи проходят через собственный процессинговый центр и независимы от иностранных платежных решений.

«Все карты Visa и Mastercard, выпущенные нашим банком, будут работать в Беларуси, как и раньше. По ним можно будет совершать ранее доступные операции на территории страны: снимать наличные, осуществлять переводы внутри банка и в ЕРИП, расплачиваться в магазинах, в том числе бесконтактно», – заверили в белорусском Сбер Банке.

В банке также продолжат начислять манибэк по картам Visa и Mastercard. В частности, по Карте с большими бонусами сейчас он достигает 12%, а по карте ComPass доступна мильная программа, скидки и манибэк до 10%.

Ограничения по картам Visa и Mastercard Сбер Банка коснутся лишь платежей за границей, в том числе в зарубежных интернет-магазинах. Оплата в отечественных интернет-магазинах также будет частично ограничена, однако многие онлайн-ритейлеры уже предлагают альтернативные варианты оплаты, например, через ЕРИП или по терминалу у курьера при доставке.

Тем, кто планирует иностранные поездки, рекомендуют заблаговременно снять достаточно наличных и заранее оплатить крупные расходы, вроде отеля или билетов.

Сбер Банк также останется удобным банком для переводов в Россию. Круглосуточный сервис работает с картами Сбербанка любой платежной системы.