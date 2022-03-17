|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ "МАКСИМУМ"
12:09 18.03.2022
ОАО "Технобанк" повышает процентную ставку по действующим вкладам «Максимум» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 2,75% годовых ставка увеличится для физических лиц с даты подписания дополнительного соглашения по договорам срочного банковского вклада (депозита) заключенного до 1 марта 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
Курсы в банках
на 18.03.2022
Конвертация в банках
на 18.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте