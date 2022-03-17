БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ "МАКСИМУМ"

12:09 18.03.2022 ОАО "Технобанк" повышает процентную ставку по действующим вкладам «Максимум» в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 2,75% годовых ставка увеличится для физических лиц с даты подписания дополнительного соглашения по договорам срочного банковского вклада (депозита) заключенного до 1 марта 2022 года.