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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ ДОЧЕРНЕМУ БАНКУ В БЕЛАРУСИ
11:12 18.03.2022
ВТБ оказал необходимую поддержку своему дочернему банку в Беларуси, предоставив дополнительное долгосрочное финансирование.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, финансовая поддержка позволит ВТБ (Беларусь) и дальше выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме, сохранять необходимый уровень ликвидности, а также продолжать функционирование в качестве универсального банка.
«ВТБ (Беларусь) продолжит развивать свой бизнес в стране, оказывая необходимый перечень финансовых услуг для физических лиц, а также малому, среднему и крупному бизнесу. Мы обладаем всеми необходимыми ресурсами для успешной работы в сложившихся условиях и остаемся стабильным и надежным финансовым партнером для наших клиентов», – подчеркнул Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).
Банк ВТБ (Беларусь) работает на рынке Республики Беларусь с 1996 года и стабильно входит в десятку крупнейших банков страны.
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