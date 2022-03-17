ВТБ оказал необходимую поддержку своему дочернему банку в Беларуси, предоставив дополнительное долгосрочное финансирование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского банка, финансовая поддержка позволит ВТБ (Беларусь) и дальше выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме, сохранять необходимый уровень ликвидности, а также продолжать функционирование в качестве универсального банка.

«ВТБ (Беларусь) продолжит развивать свой бизнес в стране, оказывая необходимый перечень финансовых услуг для физических лиц, а также малому, среднему и крупному бизнесу. Мы обладаем всеми необходимыми ресурсами для успешной работы в сложившихся условиях и остаемся стабильным и надежным финансовым партнером для наших клиентов», – подчеркнул Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

Банк ВТБ (Беларусь) работает на рынке Республики Беларусь с 1996 года и стабильно входит в десятку крупнейших банков страны.