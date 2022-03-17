ОАО «Банк БелВЭБ» с 18 марта 2022 года приостанавливает подключение к пакетам услуг «Все премиально» и «Все по максимуму».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакеты услуг «Все просто» и «Все оптимально» доступны для подключения в любом офисе банка, а также дистанционно через мобильное приложение «UP».

Условия обслуживания по действующим пакетам услуг, подключенным до 17 марта 2022 года включительно, сохраняются без изменений.