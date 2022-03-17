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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ ПАКЕТАМ УСЛУГ
10:30 18.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 18 марта 2022 года приостанавливает подключение к пакетам услуг «Все премиально» и «Все по максимуму».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакеты услуг «Все просто» и «Все оптимально» доступны для подключения в любом офисе банка, а также дистанционно через мобильное приложение «UP».
Условия обслуживания по действующим пакетам услуг, подключенным до 17 марта 2022 года включительно, сохраняются без изменений.
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