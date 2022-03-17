БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ № 41 В ЛИДЕ

18:16 17.03.2022 «Франсабанк» ОАО с 19 марта 2022 года приостанавливает работу пункта обмена валюты (ПОВ) № 41 в Лиде (ул. Космонавтов,3). Информация об этом размещена на сайте банка.