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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ № 41 В ЛИДЕ


18:16 17.03.2022

«Франсабанк» ОАО с 19 марта 2022 года приостанавливает работу пункта обмена валюты (ПОВ) № 41 в Лиде (ул. Космонавтов,3). Информация об этом размещена на сайте банка.
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