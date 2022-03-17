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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ № 41 В ЛИДЕ
18:16 17.03.2022
«Франсабанк» ОАО с 19 марта 2022 года приостанавливает работу пункта обмена валюты (ПОВ) № 41 в Лиде (ул. Космонавтов,3). Информация об этом размещена на сайте банка.
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