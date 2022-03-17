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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ TURBOCARD


17:29 17.03.2022

Паритетбанк запустил зарплатный проект TurboCard, который позволяет сотрудникам компаний получать заработанные деньги уже сегодня, не дожидаясь официального дня зарплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, юридическим лицам предлагается поддержать работников и предоставить им возможность воспользоваться своей зарплатой, когда надо.

Предложение подходит как для действующих клиентов банка, которые пользуются зарплатными пакетами, так и для новых. Чтобы у сотрудников появилась такая возможность, необходимо подключить Turbo-услугу к зарплатной карте через приложение TurboCard, а для новых клиентов – оформить зарплатную карту TurboCard типа Mastercard Gold.

Мобильное приложение TurboCard доступно в AppStore и Google Play. Через приложение сотрудник может воспользоваться суммой, которая равна 100% среднемесячной зарплаты. Это в случае, если непрерывный стаж в компании больше трех месяцев. Если стаж меньше, то потратить можно до 500 BYN.

Все происходит автоматически: в приложении отображается сумма, доступная на определенный день месяца. В любой момент, когда человеку нужны деньги, он отправляет онлайн-запрос, и в течение 30 минут они появляются у него на карте. Можно снять наличные в банкомате или расплатиться этой суммой за любые товары или услуги картой.

В день начисления зарплаты сервис TurboCard автоматически списывает оформленную ранее сумму денежных средств. То есть для этого не нужно совершать платежи и переводы или обращаться в банк.

Помимо того, что воспользоваться заработанными деньгами можно в любой день месяца, зарплатные карты TurboCard дают возможность получать скидки до 55% у партнеров Паритетбанка, бонусные баллы и дополнительный манибэк через программу привилегий «Моцная картка». Оформить TurboCard для сотрудников можно через заявку на сайте банка.
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