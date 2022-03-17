БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ДЛЯ КРЕДИТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В БНБ-БАНКЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ В 2022 ГОДУ

16:35 17.03.2022 До конца 2022 года ОАО «Белорусский народный банк» сохранит абсолютный размер процентной ставки для кредитных договоров на покупку или строительство недвижимости. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такое решение действует для кредитных договоров, заключенных до 28 февраля 2022 года, условиями которых предусмотрена привязка к ставке рефинансирования или ставке «Овернайт».