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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ДЛЯ КРЕДИТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В БНБ-БАНКЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ В 2022 ГОДУ
16:35 17.03.2022
До конца 2022 года ОАО «Белорусский народный банк» сохранит абсолютный размер процентной ставки для кредитных договоров на покупку или строительство недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такое решение действует для кредитных договоров, заключенных до 28 февраля 2022 года, условиями которых предусмотрена привязка к ставке рефинансирования или ставке «Овернайт».
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