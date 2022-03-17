БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИЛИ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

16:09 17.03.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 17 марта 2022 года увеличило процентную ставку по ранее заключенным договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к возможностям» сроком хранения 350 дней. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, процентная ставка увеличена до 20,50% годовых.