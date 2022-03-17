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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ
15:07 17.03.2022
В линейке вкладов Беларусбанка с 17 марта появился новый депозит - «Оптимальный Отзывный» в долларах США и евро на 6 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить его можно в отделениях банка.
Ставка по депозиту в долларах США – 6,5% годовых, в евро – 5,5% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 долларов США или евро. По вкладам предусмотрена ежемесячная капитализация процентов и возможность их снятия. Депозит можно открыть на имя другого лица.
Вклад открывается в соответствующей валюте путем безналичного переоформления срочного банковского вклада «Беларусбанка» в долларах США либо в евро со сроком хранения 2 и более лет, по которому в период действия не начислялась пониженная процентная ставка (согласно условиям договора срочного банковского вклада) и на момент переоформления наступил срок возврата.
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