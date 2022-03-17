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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ ВО ВСЕХ ВАЛЮТАХ


12:31 17.03.2022

ЗАО «ВТБ (Беларусь)» повысило ставки по вновь заключаемым срочным безотзывным депозитам в белорусских рублях и иностранной валюте для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальные ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях достигнут 24,1% годовых при размещении в дистанционных каналах банка на срок от 190 дней до 3 лет.

При оформлении вкладов в офисах банка на срок от 35 до 95 дней годовая ставка увеличится до 23,9%.

ВТБ (Беларусь) также принял решение об увеличении ставок по валютным сбережениям, открытых в Интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank.

Доходность по безотзывным депозитам в российских рублях увеличится до 28,9%, в долларах и евро - до 8% на срок размещения от 95 дней до трех лет. Это позволит получить максимальную выгоду от валютных накоплений в рамках классических сберегательных инструментов.
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