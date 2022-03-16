ОАО «Белгазпромбанк» в целях поддержания своих клиентов, которые воспользовались кредитами для строительства или покупки жилья, сохранит размер процентной ставки на период с 1 марта по 30 июня 2022 года включительно на уровне процентных ставок, действующих по состоянию на 16 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нововведение действует по кредитным договорам, заключенным по 28 февраля 2022 года включительно, условиями которых предусмотрена привязка ставки к ставке рефинансирования Национального банка Беларуси.

С текстом соответствующего дополнительного соглашения к кредитному договору, заключенному между банком и физическим лицом, о размере процентов за пользование кредитом на приобретение или строительство жилья (публичная оферта) можно ознакомиться на сайте банка.