ОАО «Белагропромбанк» с 17 марта 2022 года увеличивает размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в зависимости от срока хранения ставка по вкладу в долларах США увеличено до 7,0% годовых; в евро - до 7,0% годовых и в российских рублях - до 21,0% годовых.

Кроме того, приостановлен прием пакетов документов по всем видам продукта "Легкие покупки".

С 17 марта также приостанавливается заключение договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к накоплениям», «Плюс к возможностям», «Весенний Плюс», «Депозитная карта» в долларах США и евро.

В банке также проинформировали, что по техническим причинам в версиях Android-3.32, IOS-2.29 мобильного приложения Belagroprombank недоступно совершение переводов за рубеж. В связи с этим рекомендуется временно совершать операции в системе «Интернет-банкинг».