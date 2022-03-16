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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ БЕЗОТЗЫВНОМУ ВКЛАДУ В ИНВАЛЮТЕ
09:46 17.03.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 17 марта 2022 года увеличивает размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в зависимости от срока хранения ставка по вкладу в долларах США увеличено до 7,0% годовых; в евро - до 7,0% годовых и в российских рублях - до 21,0% годовых.
Кроме того, приостановлен прием пакетов документов по всем видам продукта "Легкие покупки".
С 17 марта также приостанавливается заключение договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к накоплениям», «Плюс к возможностям», «Весенний Плюс», «Депозитная карта» в долларах США и евро.
В банке также проинформировали, что по техническим причинам в версиях Android-3.32, IOS-2.29 мобильного приложения Belagroprombank недоступно совершение переводов за рубеж. В связи с этим рекомендуется временно совершать операции в системе «Интернет-банкинг».
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