ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ БЕЗОТЗЫВНОМУ ВКЛАДУ В ИНВАЛЮТЕ


09:46 17.03.2022

ОАО «Белагропромбанк» с 17 марта 2022 года увеличивает размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в зависимости от срока хранения ставка по вкладу в долларах США увеличено до 7,0% годовых; в евро - до 7,0% годовых и в российских рублях - до 21,0% годовых.

Кроме того, приостановлен прием пакетов документов по всем видам продукта "Легкие покупки".

С 17 марта также приостанавливается заключение договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Плюс к накоплениям», «Плюс к возможностям», «Весенний Плюс», «Депозитная карта» в долларах США и евро.

В банке также проинформировали, что по техническим причинам в версиях Android-3.32, IOS-2.29 мобильного приложения Belagroprombank недоступно совершение переводов за рубеж. В связи с этим рекомендуется временно совершать операции в системе «Интернет-банкинг».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2022
валюта курс
EUR 3.6499
USD 3.3109
RUB 3.0505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6499 -0.0171
USD 3.3109 -0.0086
RUB 3.0505 +0.0397
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.7000 3.9700
USD 3.6000 3.6500
RUB 2.0000 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1030
EUR/RUB 110.0000 148.0000
USD/RUB 103.0000 135.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте