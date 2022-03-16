БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ

17:53 16.03.2022 Банк БелВЭБ с 16 марта 2022 года внес изменения в правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены также изменения в правила текущего (расчетного) банковского счета физического лица, открытого с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В частности, правила дополнены нормой, согласно которой клиент для снятия денежных средств с текущих счетов в белорусских рублях наличными (за исключением операций, проводимых с использованием личных дебетовых банковских платежных карточек) в сумме свыше 5000 белорусских рублей обязан предварительно представить заявку по установленной банком форме либо обратиться по телефону в контакт-центр банка. Заявка клиента исполняется банком не позднее четырнадцатого банковского дня со дня, следующего за днем ее поступления.