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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ
17:53 16.03.2022
Банк БелВЭБ с 16 марта 2022 года внес изменения в правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, внесены также изменения в правила текущего (расчетного) банковского счета физического лица, открытого с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
В частности, правила дополнены нормой, согласно которой клиент для снятия денежных средств с текущих счетов в белорусских рублях наличными (за исключением операций, проводимых с использованием личных дебетовых банковских платежных карточек) в сумме свыше 5000 белорусских рублей обязан предварительно представить заявку по установленной банком форме либо обратиться по телефону в контакт-центр банка. Заявка клиента исполняется банком не позднее четырнадцатого банковского дня со дня, следующего за днем ее поступления.
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