Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии экспертов Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) направил в правительство и Министерство экономики пакет предложений по поддержке бизнеса в условиях санкционного давления на экономику.

Как отмечается в сообщении РСПП, пакет предложений подготовлен в ответ на запрос Минэкономики.

«…выработка предложений и действенных мер по стабилизации системообразующих отраслей экономики и формирования новых отраслевых планов развития, корректировке законодательства, поддержке бизнеса затруднительна без доверительного информирования предпринимательских объединений о том, что именно включается в «нынешние условия» и каковы дальнейшие перспективы изменения этих условий. Полагаем, что своевременное и полное информирование бизнес-сообщества о планируемых изменениях как внутренней, так и внешней экономической ситуации, о прогнозе в части денежно-кредитной и валютной политики является необходимым условием продолжения осуществления предпринимательской деятельности», - говорится в пресс-релизе.

Эксперты РСПП и БНПА считают, что в первую очередь необходимо избавить бизнес от излишнего административного бремени: установить мораторий на проверки; признать все выданные на сегодняшний день разрешения, согласования, сертификаты и др. бессрочными; отменить квотирование на ввоз товаров; на уровне ЕАЭС – обеспечить безусловное признание лицензий и иных разрешений, выданных членами ЕАЭС, в остальных странах; отменить (приостановить) ограничения на участие в государственных (федеральных) закупках для субъектов хозяйствования иных членов ЕАЭС.

С полным перечнем предложений, направленных в Минэкономики и правительство, можно ознакомиться на сайте РСПП.