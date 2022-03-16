ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РСПП И БНПА НАПРАВИЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ


17:38 16.03.2022

Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии экспертов Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) направил в правительство и Министерство экономики пакет предложений по поддержке бизнеса в условиях санкционного давления на экономику.

Как отмечается в сообщении РСПП, пакет предложений подготовлен в ответ на запрос Минэкономики.

«…выработка предложений и действенных мер по стабилизации системообразующих отраслей экономики и формирования новых отраслевых планов развития, корректировке законодательства, поддержке бизнеса затруднительна без доверительного информирования предпринимательских объединений о том, что именно включается в «нынешние условия» и каковы дальнейшие перспективы изменения этих условий. Полагаем, что своевременное и полное информирование бизнес-сообщества о планируемых изменениях как внутренней, так и внешней экономической ситуации, о прогнозе в части денежно-кредитной и валютной политики является необходимым условием продолжения осуществления предпринимательской деятельности», - говорится в пресс-релизе.

Эксперты РСПП и БНПА считают, что в первую очередь необходимо избавить бизнес от излишнего административного бремени: установить мораторий на проверки; признать все выданные на сегодняшний день разрешения, согласования, сертификаты и др. бессрочными; отменить квотирование на ввоз товаров; на уровне ЕАЭС – обеспечить безусловное признание лицензий и иных разрешений, выданных членами ЕАЭС, в остальных странах; отменить (приостановить) ограничения на участие в государственных (федеральных) закупках для субъектов хозяйствования иных членов ЕАЭС.

С полным перечнем предложений, направленных в Минэкономики и правительство, можно ознакомиться на сайте РСПП.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2022
валюта курс
EUR 3.6670
USD 3.3195
RUB 3.0108
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6499 -0.0171
USD 3.3109 -0.0086
RUB 3.0505 +0.0397
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 4.0700 4.0700
USD 3.7500 3.7800
RUB 2.0000 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1000
EUR/RUB 116.0000 170.0000
USD/RUB 106.0000 150.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте