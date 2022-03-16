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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТЫ НА ОПЕРАЦИИ С КАРТОЧКОЙ В КАССАХ И БАНКОМАТАХ
17:05 16.03.2022
ОАО «Белгазпромбанк» с 16 марта 2022 года установило ограничения на операции с банковской платежной карточкой (или ее реквизитами), совершаемые в кассах и банкоматах банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит на снятие наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» установлен в размере 100 долларов в сутки на одну карточку, месячный лимит на снятие наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах ОАО «Белгазпромбанк» установлен в размере 500 долларов на одну карточку.
Эти ограничения не распространяются на корпоративные карточки.
Полный перечень действующих ограничений размещен на корпоративном сайте банка. Лимит устанавливается в долларах США, но учитывается совокупно с учетом эквивалентов по совершаемым операциям в любой иностранной валюте.
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