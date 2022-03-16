|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ СНИЗИЛИ ТАРИФ ЗА ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ В ИНВАЛЮТЕ
15:49 16.03.2022
Банк БелВЭБ с 16 марта 2022 года существенно снизил тариф за прием наличных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка тарифа составляет 0,0001% от суммы, минимум 1 копейка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2022
Курсы в банках
на 16.03.2022
Конвертация в банках
на 16.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте