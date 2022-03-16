БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ СНИЗИЛИ ТАРИФ ЗА ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ В ИНВАЛЮТЕ

15:49 16.03.2022 Банк БелВЭБ с 16 марта 2022 года существенно снизил тариф за прием наличных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка тарифа составляет 0,0001% от суммы, минимум 1 копейка.