Беларусбанк предлагает оформить новые карточные продукты на базе платежной системы БЕЛКАРТ - «Изи-карта» и #можновсе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, операции по этим карточкам доступны не только на территории Беларуси, но и на территории стран, где обслуживаются карточки платежной системы «МИР» (Россия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Вьетнам).

Новые карты будут интересны тем, кто хочет совершать безналичные операции как на территории Беларуси, так и за ее пределами и при этом получать стабильный мани-бэк.

С «Изи-картой» можно получить возврат 2% от суммы при расчетах в сфере развлечений, ресторанах и кафе. С картой #можновсе мани-бэк составит 0,6% при расчете в большинстве организаций торговли и сервиса. А если рассчитываться в организациях-партнерах, можно возвращать до 12% от потраченных сумм.

Кроме того, владельцы «Изи-карты» могут снимать средства в банкоматах любых банков-резидентов Беларуси на сумму до 200 белорусских рублей в месяц без комиссии, а также оформить специальный онлайн-депозит «Беларусбанк-онл@йн» в белорусских рублях сроком на 3 и 6 месяцев.

«Изи-карта» и #можновсе доступны к оформлению сроком на 5 лет в белорусских рублях к новым и действующим счетам, а также к счетам с базовыми условиями обслуживания. Оформить обе карточки можно как в учреждении банка, так и дистанционно: на сайте банка, в системе «Интернет-банкинг» и «М-банкинг».

Напомним, при оформлении карточки в системе «Интернет-банкинг», ее можно получить, не выходя из дома – карточку доставят прямо в почтовый ящик.