БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ

12:47 16.03.2022 «Франсабанк» ОАО приостановил работу двух банкоматов в Минске (Игуменский тракт, 11 и ул. Лопатина, 4-А). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, можно воспользоваться другими банкоматами Франсабанка и банкоматами Альфа-Банка без взимания комиссионного вознаграждения (за исключением зарплатного проекта «Эконом»).