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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ БАНКОМАТОВ В МИНСКЕ
12:47 16.03.2022
«Франсабанк» ОАО приостановил работу двух банкоматов в Минске (Игуменский тракт, 11 и ул. Лопатина, 4-А).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, можно воспользоваться другими банкоматами Франсабанка и банкоматами Альфа-Банка без взимания комиссионного вознаграждения (за исключением зарплатного проекта «Эконом»).
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