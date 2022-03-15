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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОБМЕН ВАЛЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ КУРСАМ
10:43 16.03.2022
«Приорбанк» ОАО предлагает совершать обмен валют по самым выгодным курсам покупки не только в терминалах автоматического обмена валют, но и в своих отделениях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, специальные курсы действуют в Минске по адресам: ул. Радиальная, 38А, ул. Тимирязева, 65А и пр. Победителей, 125.
Следует отметить, что курсы могут меняться в течение дня.
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