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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТ НА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ
09:41 16.03.2022
ОАО «Белорусский народный банк» установило лимит на валютно-обменные операции по счетам физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 15 марта установлен лимит по валютно-обменным операциям по текущим расчетным (банковским) счетам физических лиц (в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой), совершаемых посредством постоянно действующего платежного поручения в размере 0,01 белорусского рубля в день.
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