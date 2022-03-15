БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТ НА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ

09:41 16.03.2022 ОАО «Белорусский народный банк» установило лимит на валютно-обменные операции по счетам физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 15 марта установлен лимит по валютно-обменным операциям по текущим расчетным (банковским) счетам физических лиц (в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой), совершаемых посредством постоянно действующего платежного поручения в размере 0,01 белорусского рубля в день.