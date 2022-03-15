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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВВЕЛ ЛИМИТЫ НА КАРТОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ
17:32 15.03.2022
ОАО «Белагропромбанк» ввело временный лимит на совершение операций с использованием банковских платежных карточек на территории Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по карточкам в белорусских рублях лимит на осуществление расходных операций в иностранной валюте установлен в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты (снятие наличной валюты, переводы через системы дистанционного банковского обслуживания, инфокиоски, банкоматы, оплата в онлайн-магазинах и т.д.).
По карточкам в иностранной валюте установлен лимит на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.
Кроме того, установлен временный лимит на совершение операций с использованием банковских платежных карточек за рубежом. Так, по карточкам в белорусских рублях установлен лимит на снятие наличных в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.
По карточкам в иностранной валюте установлен лимит на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.
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