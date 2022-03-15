ОАО «Белагропромбанк» ввело временный лимит на совершение операций с использованием банковских платежных карточек на территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по карточкам в белорусских рублях лимит на осуществление расходных операций в иностранной валюте установлен в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты (снятие наличной валюты, переводы через системы дистанционного банковского обслуживания, инфокиоски, банкоматы, оплата в онлайн-магазинах и т.д.).

По карточкам в иностранной валюте установлен лимит на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.

Кроме того, установлен временный лимит на совершение операций с использованием банковских платежных карточек за рубежом. Так, по карточкам в белорусских рублях установлен лимит на снятие наличных в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.

По карточкам в иностранной валюте установлен лимит на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.