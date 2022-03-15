Сбер Банк предложил собственный сервис переводов между картами Беларуси и России, который доступен независимо от ограничений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис работает между всеми картами, выпущенными ОАО Сбер Банк (Беларусь) и ПАО Сбербанк (Россия). Переводы осуществляются в российских рублях, средства поступают в течение нескольких минут.

Для перевода с карты Сбер Банка необходимо зайти в мобильное приложение или веб-версию «Сбербанк Онлайн» и выбрать в каталоге «Перевод в ПАО Сбербанк». Чтобы отправить деньги, достаточно знать номер телефона и ФИО получателя.

Получателям на карту Сбер Банка необходимо заранее привязать свою карту в системе «Сбербанк Онлайн» к номеру телефона в разделе «Настройки» (в подразделе «Настройка получения переводов из ПАО Сбербанк»).

Комиссия за перевод составляет 1% от суммы, но не менее 30 российских рублей. Зачисление происходит бесплатно. Минимальная сумма одного перевода – 10 российских рублей, максимальная – 75 тыс. В день можно отправлять или получать до 750 тыс. российских рублей, в месяц – до 1 500 000.