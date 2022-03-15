Белгазпромбанк с 15 марта 2022 года повышает ставки по вновь оформляемым вкладам в белорусских рублях, долларах США и евро для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в белорусских рублях ставка следующая: «На 3 месяца безотзывный - выгодный» – 18,75% годовых; «На 3 месяца отзывный - выгодный» – 17,0% годовых; «На 7 месяцев безотзывный - выгодный» – 20,0% годовых; «Марафон» – 22,0% годовых.

По вкладам в долларах США и евро: «На 3 месяца безотзывный – лояльный» - 6,0% годовых; «На 7 месяцев безотзывный – лояльный» - 6,5% годовых; «На 13 месяцев безотзывный – лояльный» - 7,0% годовых; «На 25 месяцев безотзывный – лояльный» – 7,0% годовых.

Оформить вклады можно как в офисах банка, так и посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильное приложение».