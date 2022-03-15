|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПОВЫСИЛИ ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ
13:33 15.03.2022
Белгазпромбанк с 15 марта 2022 года повышает ставки по вновь оформляемым вкладам в белорусских рублях, долларах США и евро для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в белорусских рублях ставка следующая: «На 3 месяца безотзывный - выгодный» – 18,75% годовых; «На 3 месяца отзывный - выгодный» – 17,0% годовых; «На 7 месяцев безотзывный - выгодный» – 20,0% годовых; «Марафон» – 22,0% годовых.
По вкладам в долларах США и евро: «На 3 месяца безотзывный – лояльный» - 6,0% годовых; «На 7 месяцев безотзывный – лояльный» - 6,5% годовых; «На 13 месяцев безотзывный – лояльный» - 7,0% годовых; «На 25 месяцев безотзывный – лояльный» – 7,0% годовых.
Оформить вклады можно как в офисах банка, так и посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильное приложение».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2022
Курсы в банках
на 15.03.2022
Конвертация в банках
на 15.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте