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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ВВЕЛ ЛИМИТ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
11:17 15.03.2022
В связи с повышенным спросом на снятие наличной иностранной валюты нужную сумму теперь необходимо заказывать через звонок или визит в отделение «Франсабанк» ОАО.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма для заказа составляет 10 тыс. долларов США и 3000 евро.
В течение 30 календарных дней такую сумму можно снять либо целиком за раз, либо в несколько частей, но в рамках указанного лимита.
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