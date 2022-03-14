В связи с повышенным спросом на снятие наличной иностранной валюты нужную сумму теперь необходимо заказывать через звонок или визит в отделение «Франсабанк» ОАО.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма для заказа составляет 10 тыс. долларов США и 3000 евро.

В течение 30 календарных дней такую сумму можно снять либо целиком за раз, либо в несколько частей, но в рамках указанного лимита.