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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ RIA MONEY TRANSFER ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ В БЕЛАРУСИ
09:48 15.03.2022
Система денежных переводов Ria Money Transfer приостанавливает свою деятельность на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба банка ОАО "Технобанк".
Платежная система Ria Money Transfer работает на рынке с 1987 года и входит в тройку мировых лидеров по международным денежным переводам с глобальной сетью из 350 тыс. отделений в 151 странах на 6 континентах.
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