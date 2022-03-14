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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ RIA MONEY TRANSFER ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ В БЕЛАРУСИ


09:48 15.03.2022

Система денежных переводов Ria Money Transfer приостанавливает свою деятельность на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба банка ОАО "Технобанк".

Платежная система Ria Money Transfer работает на рынке с 1987 года и входит в тройку мировых лидеров по международным денежным переводам с глобальной сетью из 350 тыс. отделений в 151 странах на 6 континентах.
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