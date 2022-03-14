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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ И ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ
17:53 14.03.2022
ОАО «Сбер Банк» с 14 марта 2022 года установил суточные лимиты на выдачу наличной иностранной валюты с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в BYN, USD, EUR и RUB.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по карточкам Visa Electron, Maestro, Visa Virtuon, MasterCard Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard SAP Standard, БЕЛКАРТ-Премиум с НСПК лимит установлен в эквиваленте 400 долларов США.
По карточкам Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard SAP Gold, MasterCard World, Visa Rewards, Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard SAP Platinum, Visa Signature - в эквиваленте 500 долларов США.
По карточкам Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition - в эквиваленте 1000 долларов США.
Кроме того, приостановлено оформление в подразделениях банка дополнительных банковских платежных карточек во всех валютах на физическом носителе к действующим текущим (расчетным) банковским счетам с использованием банковских платежных карточек при наличии активной карточки к счету. Возможно оформление только одной карточки на физическом носителе в каждой из валют: BYN, USD, EUR, RUB, за исключением карточки КартаFUN, детской карты, дополнительной карточки в случае замены карточки до момента получения новой, платных карточек Белкарт.
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