ОАО «Сбер Банк» с 14 марта 2022 года установил суточные лимиты на выдачу наличной иностранной валюты с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в BYN, USD, EUR и RUB.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по карточкам Visa Electron, Maestro, Visa Virtuon, MasterCard Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard SAP Standard, БЕЛКАРТ-Премиум с НСПК лимит установлен в эквиваленте 400 долларов США.

По карточкам Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard SAP Gold, MasterCard World, Visa Rewards, Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard SAP Platinum, Visa Signature - в эквиваленте 500 долларов США.

По карточкам Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition - в эквиваленте 1000 долларов США.

Кроме того, приостановлено оформление в подразделениях банка дополнительных банковских платежных карточек во всех валютах на физическом носителе к действующим текущим (расчетным) банковским счетам с использованием банковских платежных карточек при наличии активной карточки к счету. Возможно оформление только одной карточки на физическом носителе в каждой из валют: BYN, USD, EUR, RUB, за исключением карточки КартаFUN, детской карты, дополнительной карточки в случае замены карточки до момента получения новой, платных карточек Белкарт.