ЗАО «Цептер Банк» с 14 марта 2022 года изменило процентные ставки по четырем депозитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составляет 14,00% годовых (BYN); по вкладу «Цептер Гармония +» на 95 дней - 16,00% годовых (BYN).

По онлайн вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составляет 14,00% годовых (BYN); по онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт +» на 95 дней - 16,00% годовых (BYN).