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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:36 14.03.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 14 марта 2022 года изменило процентные ставки по четырем депозитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составляет 14,00% годовых (BYN); по вкладу «Цептер Гармония +» на 95 дней - 16,00% годовых (BYN).
По онлайн вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составляет 14,00% годовых (BYN); по онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт +» на 95 дней - 16,00% годовых (BYN).
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