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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ВВЕЛ ЛИМИТЫ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ С ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ
16:51 14.03.2022
Паритетбанк с 14 марта 2022 года ввел лимиты на выдачу наличной иностранной валюты с текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте, доступ к которым не обеспечивается банковскими платежными карточками.
«Вводится лимит на выдачу наличной иностранной валюты в сумме до 3 000 USD/3 000 EUR не чаще одного раза в течение 30 календарных дней при условии предварительного заказа наличных денежных средств на основании заявки, поданной в банк за 10 рабочих дней», - говорится в сообщении финучреждения.
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