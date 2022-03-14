Паритетбанк с 14 марта 2022 года ввел лимиты на выдачу наличной иностранной валюты с текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте, доступ к которым не обеспечивается банковскими платежными карточками.

«Вводится лимит на выдачу наличной иностранной валюты в сумме до 3 000 USD/3 000 EUR не чаще одного раза в течение 30 календарных дней при условии предварительного заказа наличных денежных средств на основании заявки, поданной в банк за 10 рабочих дней», - говорится в сообщении финучреждения.