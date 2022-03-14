ЗАО «Альфа-Банк» изменило срок заказа наличных до 10 банковских дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заказывать необходимо любую сумму в USD/EUR.

Предзаказ помогает гарантированно получить деньги, а банку – планировать доставку наличных в отделения и сократить очереди. Максимальная сумма заказа для физических и юридических лиц — 10000 USD/3000 EUR. В течение 30 календарных дней можно снять такую сумму либо целиком за раз, либо в несколько частей, но в рамках указанного лимита. Оформить заказ можно через службу поддержки: в чате мобильного банка InSync, по телефону 198 или в отделении Альфа-Банка.

Сейчас в мобильном банке InSync можно обменять любую валюту – USD/EUR/RUB. Бизнес-клиентам также доступен раздел с валютообменом в Альфа-Бизнес Мобайл и Альфа-Бизнес Онлайн во всех валютах. Мы также сделали бесплатными валютные переводы за рубеж для бизнес-клиентов.

Карты Visa, Mastercard, международные переводы Pay-сервисы и мобильные банки работают в стандартном режиме. Альфа-Банк обращает внимание, что из-за ухода Visa и Mastercard из России, карты белорусских банков этих платёжных систем не работают внутри РФ. Помимо этого, ограничены p2p-переводы на карты российских банков, пополнение их онлайн-кошельков, оплата в сервисах. Из-за запрета Нацбанка Украины недоступны p2p-переводы с белорусских карт на карты клиентов украинских банков. Во всех других случаях наши карты работают без ограничений.

Как уже сообщалось, в настоящее время Альфа-Банк работает над запуском карточек Белкарт-Мир, с которыми можно расплачиваться в российских сервисах. Выпуск запланирован на апрель.