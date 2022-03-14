ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СРОК ЗАКАЗА НАЛИЧНЫХ


16:28 14.03.2022

ЗАО «Альфа-Банк» изменило срок заказа наличных до 10 банковских дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заказывать необходимо любую сумму в USD/EUR.

Предзаказ помогает гарантированно получить деньги, а банку – планировать доставку наличных в отделения и сократить очереди. Максимальная сумма заказа для физических и юридических лиц — 10000 USD/3000 EUR. В течение 30 календарных дней можно снять такую сумму либо целиком за раз, либо в несколько частей, но в рамках указанного лимита. Оформить заказ можно через службу поддержки: в чате мобильного банка InSync, по телефону 198 или в отделении Альфа-Банка.

Сейчас в мобильном банке InSync можно обменять любую валюту – USD/EUR/RUB. Бизнес-клиентам также доступен раздел с валютообменом в Альфа-Бизнес Мобайл и Альфа-Бизнес Онлайн во всех валютах. Мы также сделали бесплатными валютные переводы за рубеж для бизнес-клиентов.

Карты Visa, Mastercard, международные переводы Pay-сервисы и мобильные банки работают в стандартном режиме. Альфа-Банк обращает внимание, что из-за ухода Visa и Mastercard из России, карты белорусских банков этих платёжных систем не работают внутри РФ. Помимо этого, ограничены p2p-переводы на карты российских банков, пополнение их онлайн-кошельков, оплата в сервисах. Из-за запрета Нацбанка Украины недоступны p2p-переводы с белорусских карт на карты клиентов украинских банков. Во всех других случаях наши карты работают без ограничений.

Как уже сообщалось, в настоящее время Альфа-Банк работает над запуском карточек Белкарт-Мир, с которыми можно расплачиваться в российских сервисах. Выпуск запланирован на апрель.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2022
валюта курс
EUR 3.6476
USD 3.2916
RUB 2.8374
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6181 -0.0295
USD 3.2952 +0.0036
RUB 2.8890 +0.0516
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 4.1550 4.2100
USD 3.8250 3.8800
RUB 2.0100 3.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1050
EUR/RUB 126.0000 185.0000
USD/RUB 117.0000 170.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте