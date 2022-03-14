ОАО «Технобанк» установило лимиты на совершение оперкаций с использованием банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены лимиты для совершения наличных расходных операций по карточкам, оформленных к счетам в иностранной валюте (USD, EUR), в размере 1000 USD / 500 EUR в сутки соответственно.

Кроме того, установлены лимиты в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - интернет-банк и мобильное приложение, на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы между карточками с валютой счета в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте, в размере 2000 долларов США, 100 евро в сутки соответственно.

Снятие наличных средств в иностранной валюте (USD, EUR), с карточек в белорусских рублях временно приостановлено.