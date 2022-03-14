|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТЫ ПО КАРТОЧККАМ
15:12 14.03.2022
ОАО «Технобанк» установило лимиты на совершение оперкаций с использованием банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены лимиты для совершения наличных расходных операций по карточкам, оформленных к счетам в иностранной валюте (USD, EUR), в размере 1000 USD / 500 EUR в сутки соответственно.
Кроме того, установлены лимиты в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - интернет-банк и мобильное приложение, на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы между карточками с валютой счета в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте, в размере 2000 долларов США, 100 евро в сутки соответственно.
Снятие наличных средств в иностранной валюте (USD, EUR), с карточек в белорусских рублях временно приостановлено.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.03.2022
Курсы в банках
на 14.03.2022
Конвертация в банках
на 14.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте