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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РЯД ОПЕРАЦИЙ С ФИЗЛИЦАМИ
12:38 14.03.2022
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 12 марта 2022 года приостановило ряд операций с физлицами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено заключение договоров текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте, открытие текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте, а также осуществление операций по продаже безналичной иностранной валюты за безналичные белорусские рубли.
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