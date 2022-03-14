БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АБСОЛЮТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РЯД ОПЕРАЦИЙ С ФИЗЛИЦАМИ

12:38 14.03.2022 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 12 марта 2022 года приостановило ряд операций с физлицами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено заключение договоров текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте, открытие текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте, а также осуществление операций по продаже безналичной иностранной валюты за безналичные белорусские рубли.