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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВВЕЛ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЯД ОПЕРАЦИЙ С КАРТОЧКАМИ VISA, MASTERCARD И MAESTRO
11:07 14.03.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 13 марта 2022 года временно ввело ограничение на ряд операций с карточками Visa, Mastercard и Maestro.
«…введено ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro за пределами Республики Беларусь, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов», говорится в сообщении банка.
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