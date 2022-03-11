БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ВВЕЛ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЯД ОПЕРАЦИЙ С КАРТОЧКАМИ VISA, MASTERCARD И MAESTRO

11:07 14.03.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 13 марта 2022 года временно ввело ограничение на ряд операций с карточками Visa, Mastercard и Maestro. «…введено ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro за пределами Республики Беларусь, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов», говорится в сообщении банка.