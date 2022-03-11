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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
10:33 14.03.2022
ОАО «Белорусский народный банк» установило новый порядок выдачи наличных денежных средств в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наличные денежные средства в долларах США и евро выдаются клиенту – физическому лицу (за исключением индивидуальных предпринимателей) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи в Банк соответствующего заявления.
Банк выдает наличные денежные средства в долларах США и евро по заявлению о выдаче денежных средств, при этом максимальная сумма выдачи денежных средств с текущих счетов физических лиц, зачисленных со счета(ов) по учету вклада (депозита) по окончанию срока вклада суммарно в размере - 50 000 USD/EUR в календарном месяце на одного клиента.
Кроме того, максимальная сумма выдачи денежных средств с текущих счетов физических лиц составляет 10 000 USD/EUR в календарном месяце на одного клиента.
Заявление можно оставить в отделении банка, позвонив в Центр клиентского сервиса, посредством электронного сообщения на адрес при условии, что на момент подачи заявления доступный остаток равен или превышает сумму заявления.
Указанное заявление должно содержать: ФИО клиента; номер счета; сумму и валюту, выдаваемых денежных средств; телефон клиента.
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