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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИЛ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ
09:55 14.03.2022
ОАО «Белагропромбанк» приостановило кредиты на покупку автомобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлен прием пакетов документов по кредитам на приобретение автомобилей за исключением по кредитам на покупку автомобилей марки Geely в рамках партнерской программы с СЗАО «БЕЛДЖИ».
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