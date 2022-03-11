БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИЛ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ

09:55 14.03.2022 ОАО «Белагропромбанк» приостановило кредиты на покупку автомобилей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлен прием пакетов документов по кредитам на приобретение автомобилей за исключением по кредитам на покупку автомобилей марки Geely в рамках партнерской программы с СЗАО «БЕЛДЖИ».