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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ РАСШИРЯЮТ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ КРЕДИТНОЙ НАГРУЗКИ НА КЛИЕНТОВ


18:13 12.03.2022

Беларусбанк расширяет меры по снижению кредитной нагрузки на клиентов, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения.

Там напомнили, что ранее банк принял решение до конца года зафиксировать процентные ставки по кредитам на финансирование недвижимости, оформленным до 1 марта 2022 года.

Помимо этого, теперь по заявлению клиентов можно оформить отсрочку на срок до 6 месяцев по погашению основного долга по потребительским кредитам и по кредитам на недвижимость (за исключением кредитов, предоставленных с государственной поддержкой и потребительских кредитов с принятием в качестве обеспечения страхования риска невозврата кредита). Отсрочка оформляется с учетом особенностей (условий) каждого кредитного продукта. При этом срок погашения кредита увеличится на 12 месяцев.

Также клиенты банка могут продлить на 12 месяцев срок погашения овердрафтного кредита, по которому прекращено предоставление кредита.

Более того, банк не будет применять штрафы, предусмотренные кредитными договорами и договорами обеспечения (кроме штрафов, связанных с наличием просроченной задолженности), по основаниям, возникшим до 31 декабря 2022 года.
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