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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ОТМЕНИЛИ КОМИССИЮ ЗА ПЕРЕВОДЫ В ИНВАЛЮТЕ НА СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ
17:53 12.03.2022
ОАО «Белинвестбанк» сделал доступным перевод иностранной валюты на счета в других банках Беларуси без взимания комиссионного вознаграждения.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такой возможностью могут воспользоваться клиенты банка – физические лица.
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