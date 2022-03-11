БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ОТМЕНИЛИ КОМИССИЮ ЗА ПЕРЕВОДЫ В ИНВАЛЮТЕ НА СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ

17:53 12.03.2022 ОАО «Белинвестбанк» сделал доступным перевод иностранной валюты на счета в других банках Беларуси без взимания комиссионного вознаграждения. Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такой возможностью могут воспользоваться клиенты банка – физические лица.