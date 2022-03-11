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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КАРТОЧЕК ЗА РУБЕЖОМ
17:15 12.03.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 13 марта 2022 года временно вводит ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием отдельных международных банковских платежных карточек за рубежом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ограничения вводятся по картам Visa, Mastercard, Maestro за пределами Беларуси, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов.
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