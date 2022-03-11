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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СЧЕТА ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
15:50 12.03.2022
ЗАО «РРБ-Банк» предлагает альтернативные счета для операций в долларах США и евро.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк-корреспондент Raiffeisen Bank International AG ввел ограничения по операциям в долларах США и евро с белорусскими банками.
В связи с этим РРБ-Банк предлагает рекомендовать контрагентам для перевода денежных средств в долларах США и евро на счета, открытые в РРБ-Банке, использовать другие корреспондентские счета:
ПАО «ТрансКапиталБанк» (Москва, Российская Федерация) - SWIFT: TJSCRUMM, номер корреспондентского счета ЗАО «РРБ-Банк» в EUR - 30111978200000000144.
«Приорбанк» ОАО (Минск, Беларусь) - SWIFT: PJCBBY2X, номер корреспондентского счета ЗАО «РРБ-Банк» в EUR - BY10PJCB1701112000002REDJ978.
ПАО «ТрансКапиталБанк» (Москва, Российская Федерация) - SWIFT: TJSCRUMM, номер корреспондентского счета ЗАО «РРБ-Банк» в USD - 30111840600000000144
«Приорбанк» ОАО (Минск, Беларусь) - SWIFT: PJCBBY2X, номер корреспондентского счета ЗАО «РРБ-Банк» в USD - BY88PJCB1701112000001REDJ840.
Ввиду нестабильности ситуации с расчетами в долларах США и евро РРБ-Банк обещает оперативно информировать клиентов о всех изменениях.
Дополнительно РРБ-Банк уведомляет, что все платежи, отправленные на корреспондентские счета ЗАО «РРБ-Банк» в Raiffeisen Bank International AG, будут отклонены.
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