ЗАО «РРБ-Банк» предлагает альтернативные счета для операций в долларах США и евро.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк-корреспондент Raiffeisen Bank International AG ввел ограничения по операциям в долларах США и евро с белорусскими банками.

В связи с этим РРБ-Банк предлагает рекомендовать контрагентам для перевода денежных средств в долларах США и евро на счета, открытые в РРБ-Банке, использовать другие корреспондентские счета:

ПАО «ТрансКапиталБанк» (Москва, Российская Федерация) - SWIFT: TJSCRUMM, номер корреспондентского счета ЗАО «РРБ-Банк» в EUR - 30111978200000000144.

«Приорбанк» ОАО (Минск, Беларусь) - SWIFT: PJCBBY2X, номер корреспондентского счета ЗАО «РРБ-Банк» в EUR - BY10PJCB1701112000002REDJ978.

ПАО «ТрансКапиталБанк» (Москва, Российская Федерация) - SWIFT: TJSCRUMM, номер корреспондентского счета ЗАО «РРБ-Банк» в USD - 30111840600000000144

«Приорбанк» ОАО (Минск, Беларусь) - SWIFT: PJCBBY2X, номер корреспондентского счета ЗАО «РРБ-Банк» в USD - BY88PJCB1701112000001REDJ840.

Ввиду нестабильности ситуации с расчетами в долларах США и евро РРБ-Банк обещает оперативно информировать клиентов о всех изменениях.

Дополнительно РРБ-Банк уведомляет, что все платежи, отправленные на корреспондентские счета ЗАО «РРБ-Банк» в Raiffeisen Bank International AG, будут отклонены.