ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ НА НЕДВИЖИМОСТЬ


15:09 12.03.2022

ОАО «Белагропромбанк» до конца 2022 года не будет повышать процентную ставку по кредитным договорам в белорусских рублях на цели финансирования недвижимости.

«С целью поддержки кредитополучателей, заключивших кредитные договоры в белорусских рублях на цели финансирования недвижимости (приобретения, строительства индивидуальных жилых домов, квартир, приобретения жилищных облигаций, рефинансирования кредитов на недвижимость) ОАО «Белагропромбанк» сохранит до конца 2022 года процентную ставку по договорам в размере, действовавшем 28 февраля 2022 года», - говорится в сообщении финучредждения.

В нем также отмечается, что дополнительные соглашения к кредитным договорам заключаются без посещения подразделений банка. При необходимости можно обратиться в подразделение банка с заявлением о заключении дополнительного соглашения к кредитному договору путем составления документа на бумажном носителе. Если условия публичной оферты банка кредитополучателем не принимаются, необходимо обратиться в подразделение банка с письменным заявлением о непринятии условий публичной оферты банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2022
валюта курс
EUR 3.6669
USD 3.3069
RUB 2.7502
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6476 -0.0193
USD 3.2916 -0.0153
RUB 2.8374 +0.0872
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 4.0700 4.2300
USD 3.8300 3.9000
RUB 2.2000 2.9990
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1100
EUR/RUB 140.0000 190.0000
USD/RUB 130.0000 170.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте