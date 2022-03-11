ОАО «Белагропромбанк» до конца 2022 года не будет повышать процентную ставку по кредитным договорам в белорусских рублях на цели финансирования недвижимости.

«С целью поддержки кредитополучателей, заключивших кредитные договоры в белорусских рублях на цели финансирования недвижимости (приобретения, строительства индивидуальных жилых домов, квартир, приобретения жилищных облигаций, рефинансирования кредитов на недвижимость) ОАО «Белагропромбанк» сохранит до конца 2022 года процентную ставку по договорам в размере, действовавшем 28 февраля 2022 года», - говорится в сообщении финучредждения.

В нем также отмечается, что дополнительные соглашения к кредитным договорам заключаются без посещения подразделений банка. При необходимости можно обратиться в подразделение банка с заявлением о заключении дополнительного соглашения к кредитному договору путем составления документа на бумажном носителе. Если условия публичной оферты банка кредитополучателем не принимаются, необходимо обратиться в подразделение банка с письменным заявлением о непринятии условий публичной оферты банка.