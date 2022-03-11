|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ВВОДИТ ЛИМИТЫ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
12:56 12.03.2022
ОАО «Паритетбанк» с 12 марта 2022 года вводит лимиты на выдачу наличной иностранной валюты с текущих (расчетных) счетов (в том числе с использованием банковских платежных карточек).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снять валюту со счета можно будет лишь в размере до 3000 USD / 3000 EUR один раз в 30 календарных дней при условии предварительного заказа в отделении банка за 10 рабочих дней.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2022
Курсы в банках
на 12.03.2022
Конвертация в банках
на 12.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте