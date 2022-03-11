БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ВВОДИТ ЛИМИТЫ НА ВЫДАЧУ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ

12:56 12.03.2022 ОАО «Паритетбанк» с 12 марта 2022 года вводит лимиты на выдачу наличной иностранной валюты с текущих (расчетных) счетов (в том числе с использованием банковских платежных карточек). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, снять валюту со счета можно будет лишь в размере до 3000 USD / 3000 EUR один раз в 30 календарных дней при условии предварительного заказа в отделении банка за 10 рабочих дней.