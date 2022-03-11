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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ВЫПУСК И ПЕРЕВЫПУСК ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТОЧЕК
09:53 12.03.2022
ОАО «Белинвестбанк» с 11 марта 2022 года приостановило выпуск виртуальных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснулись продуктов Visa VirtualReality (Visa VR), Cashelkoff, а также виртуальных карточек в мобильном платежном сервисе Оплати™.
Клиент банка может продолжать использование уже имеющейся виртуальной карточки до момента истечения ее срока действия для расчетов в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории Беларуси.
Кроме того, приостанавливается перевыпуск ранее оформленных виртуальных карточек. Владельцам продуктов Visa VR или Cashelkoff, у которых в ближайшее время заканчивается срок действия карточки, рекомендуется заранее перевести денежные средства на другую карточку Белинвестбанка.
Перевод средств между своими карточками можно осуществить в Мобильном или Интернет-банкинге (при условии нахождения на территории Беларуси). С виртуальной карточки также можно пополнить свой электронный кошелек в приложении Оплати™ (без привязки к конкретной территории).
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